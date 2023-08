Sorpreso a rubare una bici, arrestato

Stava armeggiando intorno a una bici di valore, i carabinieri lo hanno fermato e hanno scoperto che stava cercando di rubarla. Un 24enne è stato arrestato a Pisa nella giornata di domenica 20 agosto. Il giovane, di origini guineane, stava forzando un lucchetto con un cacciavite di grosse dimensioni. La bici aveva un valore di mille euro.

In seguito è stato trovato in possesso di una dash cam per il controllo da remoto delle autovetture, di una macchina fotografica digitale e di un paio di occhiali da sole risultati oggetto di furto su auto nei giorni precedenti a Marina di Pisa. Il 24enne nascondeva anche una dose di hashish e un coltello multiuso con lama di circa 4 cm. Era stato anche raggiunto da un ordine del questore a lasciare il territorio nazionale notificatogli il 3 agosto.