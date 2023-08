Trasporta turisti ma senza autorizzazione, multato

Trasportava turisti senza averne l'autorizzazione ma è stato beccato dalla polizia municipale che prima lo ha multato e poi gli sequestrato il mezzo.

Nei guai è finito un cittadino straniero residente in un Comune dell’hinterland fiorentino.

Giovedì scorso una pattuglia del reparto Fortezza, in piazza Ognissanti per alcuni controlli, ha notato un motoveicolo Tuk Tuk che si era fermato davanti alla chiesa per far scendere quattro dei cinque passeggeri. Agli agenti il conducente ha dichiarato che stava svolgendo un tour turistico e che era il titolare dell’impresa che effettuava il servizio. Ma dalle verifiche è risultato che il mezzo era omologato per cinque persone, compreso il conducente, e che il veicolo aveva una destinazione d’uso a “triciclo per trasporto persone – uso terzi da locare senza conducente”.

Per questo sono scattate due sanzioni: per l’uso di un veicolo in modo difforme dalla destinazione d’uso e per il trasporto di un numero superiore di persone rispetto a quanto previsto (rispettivamente di 173 euro e 430 euro).

Gli accertamenti hanno permesso poi di stabilire che il servizio era stato contratto poco prima, direttamente. A questo punto gli agenti hanno contestato all’uomo di svolgere un servizio di piazza senza autorizzazione, ritirandogli la patente e sequestrando il mezzo.