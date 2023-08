Un casco refrigerante contro l’alopecia da chemioterapici: una raccolta fondi per il day hospital oncologico di Piombino

S.Cu.D.O. (sodalizio per la cura del malati oncologici Val di Cornia) associazione di volontariato a sostegno dei pazienti dell'ospedale di Piombino, in particolare, dei malati oncologici, ha lanciato l’iniziativa “Che il vento soffi ancora tra i tuoi capelli”, con l’obiettivo di acquistare un casco contro l’alopecia da chemioterapici da utilizzare nel Day Hospital Oncologico di Piombino.

L’associazione ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe “Questo dispositivo refrigerante è uno strumento rivoluzionario in quanto mira all’ umanizzazione delle cure. Proteggere l’immagine dei pazienti vuol dire incrementare la loro autostima e permette di assumere un comportamento positivo, che risulta essere uno degli strumenti fondamentali nel corso dei trattamenti” si legge sulla piattaforma.

“Il progetto in cui ci impegniamo con costanza e passione richiede sforzi elevati. Stiamo cercando quindi il sostegno economico di tutti voi che comprendete l’importanza del nostro intento e per il quale stiamo già raccogliendo fondi. Siamo felici dell’interesse suscitato e del sostegno ricevuto fino ad ora ma per raggiungere l'obiettivo della raccolta abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto” conclude l’associazione.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/che-il-vento-soffi-ancora-tra-i-tuoi-capelli





