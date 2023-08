Viola le restrizioni, 28enne arrestato a Viareggio

Nella mattinata di lunedì 21 agosto la polizia ha arrestato a Viareggio un 28enne di origini moldave, noto alle forze di polizia, già indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’uomo, dopo aver più volte violato le prescrizioni lui imposte, è stato tratto in arresto dal personale del Commissariato in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lucca e, una volta convalidato lo stesso, è stato portato alla casa circondariale di Lucca.