Beat Festival, parte il countdown per l'evento dell'estate empolese

Il conto alla rovescia è iniziato. Tutto pronto per la nona edizione di Beat Festival, che prenderà il via alle 18 di giovedì 24 Agosto.

La manifestazione proseguirà fino a domenica 27 Agosto e poi riprenderà dal 31 agosto al 2 Settembre al parco di Serravalle di Empoli. Il Festival, organizzato dall’associazione Beat 15, patrocinato dal Comune di Empoli e realizzato con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze, tra i più attesi dell’estate Toscana, si svilupperà su 7 giorni, tra musica, ottimo cibo e divertimento.

La prima parte della manifestazione si svolgerà da giovedì 24 Agosto a domenica 27 agosto.

La prima serata di Beat, giovedì 24 agosto sarà all’insegna della musica dance. Protagonista della festa di inaugurazione sarà il Dj e Producer Gabry Ponte, recordman di ascolti e stream tra i dj italiani e internazionali, che si appresta a festeggiare i 25 anni di carriera. Ad aprire la serata sarà il live di Cmqmartina

Venerdì 25 agosto sarà il rap il centro di gravità musicale del parco di Serravalle grazie a Villabanks, giovane rapper italiano tra le rivelazioni degli ultimissimi anni. Sul palco, il 25 Agosto, oltre a Villabanks, ci saranno anche la giovane e promettente Ele A, Alecù e Frambo X Scicchi.

La serata di sabato 26 agosto sarà all’insegna del Rock’n Roll con la prima volta a Beat dei The Struts, l’eccentrica band inglese che sta attraversando il globo con il suo tour mondiale e che sarà di scena al parco di Serravalle, per una adrenalinica serata di glam rock.

La prima settimana del Festival si chiuderà con una serata ad ingresso gratuito con un duo che sta innovando il panorama della musica Italiana. Domenica 27 agosto, sul Main Stage, saranno di scena i Santi Francesi, che reduci dalla vittoria nell’ultima edizione di X Factor faranno tappa a Beat nel corso del loro tour estivo. Sul palco anche Matteucci, i Cassandra e Michelangelo Vood.

Dopo qualche giorno di pausa Beat Festival tornerà ad animare il parco di Serravalle a partire da giovedì 31 agosto, quando ospiterà un grande concerto ad ingresso gratuito. Ad animare il Main Stage sarà la rockband Omini, che dopo essere stata la vera rivelazione dell’ultima edizione di X Factor, farà scatenare tutto il parco con il suo potente rock di derivazione inglese.

Venerdì 1 settembre invece l’area del Main Stage si trasformerà in una vera e propria festa dedicata agli anni 2000. Beat infatti ospiterà il Teenage Dream Party che sta facendo impazzire i giovani di tutta Europa. Musica, karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Musical e i duetti di Camp Rock, per tornare a quelle atmosfere che ci hanno fatto emozionare.

Sabato 2 settembre il gran finale: dopo 5 anni tornano sul palco di Beat i Franz Ferdinand che si esibiranno con il loro show Hits to the Head, dedicato alle grandi hit che hanno fatto la storia della band. Un ritorno in una piazza che nel 2017 ha regalato grandissime soddisfazioni al gruppo scozzese capitanato da Alex Kapranos.

I biglietti per i concerti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster e Viavticket.

Come nella tradizione di Beat, Main Stage a parte, tutte le altre aree saranno ad ingresso totalmente gratuito.

Altri palchi saranno attivi all’interno del parco. Al tramonto alcuni artisti emergenti del panorama regionale si esibiranno sul palco del Labella Sunset Stage. Dalla notte invece, il secondo palco di Beat sarà dedicato, dalla mezzanotte alle due, ai Dj set curati da Ottobit con l’Ottobit Stage. .La musica non sarà l’unica protagonista di Beat. Uno spazio sarà riservato ai coloratissimi e gustosissimi truck dello street food. I migliori truck, provenienti da tutta Italia, daranno vita ad un vero e proprio show del gusto e dei sapori. Ci saranno alcuni truck storici, punti di riferimento gastronomici di Beat, ma anche tante new entry.

Non mancherà anche un’area dedicata ai birrifici artigianali. Uno spazio dove gustare le birre più buone, dalle classiche alle ultime novità. Il tutto grazie alla sapiente arte dei mastri birrai e delle migliori birrerie empolesi.

Per gli amanti dell’Handmade e del vintage, appuntamento immancabile quello con il Market, che spazierà dall’artigianato all’abbigliamento d’autore, come sempre coniugando la qualità e lo stile.

Per questa edizione Beat si avvale del sostegno di Toscana Energia, Chianti Banca e Accademia i Santini. Nuovo partner per questa edizione Birra Kozel che si caratterizza per la qualità del prodotto e la sua attitudine rock.

Media partner della manifestazione sarà Radio Toscana, che supporterà la comunicazione del Festival prima e durante la manifestazione.

Per restare aggiornati su tutte le ultime news che riguardano la manifestazione è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine social Instagram e Facebook di Beat Festival.

Fonte: Beat Festival