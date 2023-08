Beccato a rubare in casa a Rifredi, arrestato 32enne

Arrestato un 32enne marocchino, con precedenti e senza fissa dimora, perché beccato in flagranza di reato a rubare in un'abitazione di Rifredi. Alle 21 i carabinieri sono stati allertati da un cittadino che ha sentito rumori sospetti dal piano sotto alla sua casa. I militari da Firenze Santa Maria Novella in pochi minuti sono giunti sul posto e hanno visto l'uomo uscire dalla finestra al piano terra. Era il 32enne che aveva uno zaino con gioielli in argento, penne e monete pregiate oltre ad altri oggetti da collezione. La refurtiva è stata restituita, dopo l'arresto l'uomo dovrà rispondere, oltre che di furto, anche di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, per le ferite provocate a un militare (prognosi di 7 giorni).