'Camminata a 6 zampe' con Qua La Zampa a Staffoli

Una camminata assieme al proprio amico o alla propria amica a quattro zampe. Il 10 settembre a Staffoli (Santa Croce sull'Arno) arriva la 'Camminata a 6 zampe' dove chiunque potrà portare il proprio cane per una passeggiata nel verde intorno al paese. La organizza il Club Agility Dog Qua La Zampa, la cui sede è in via Carlo Marx Vicinale Padularia.

La partenza sarà alle 9.30 dalla struttura, ma il raduno è previsto per le 9, quando sarà possibile controllare le iscrizioni e applicare il braccialetto apposito per chi parteciperà.

Lo scopo è quello di recuperare 3 bandierine a cane durante il percorso, lungo cinque chilometri. Il binomio che completa tutto il tragitto, una volta arrivato al centro, terminerà affrontando un ostacolo di agility sotto la sorveglianza di Pamela Dandria, campionessa di agility dog e anima di Qua La Zampa. Chi riuscirà a completare l'attrezzo entro 1 minuto avrà diritto ad un premio.

Per partecipare bisogna iscriversi entro e non oltre il 31 agosto indicando nome e cognome del conduttore più nome del cani. I costi sono di 10 euro solo camminata binomio cane-conduttore, 5 euro accompagnatori, 8 euro pranzo con aperitivo. Le iscrizioni dovranno essere inviate via Whatsapp al numero 340 3502808 oppure via e-mail a agilitypameladandria@gmail.com.

"Coi nostri amici a quattro zampe possiamo fare ogni cosa, il rapporto col cane è importante. Questa è la prima edizione ma voglio riproporla anche in futuro" è il commento di Dandria.