Conguagli Tari, in corso verifiche di Alia sulle utenze: "Daremo supporto ai clienti"

In risposta ai cittadini che hanno chiesto informazioni su eventuali difformità nei conguagli Tari inviati a luglio nei Comuni di Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme e Monsummano Terme, Alia Servizi Ambientali informa che l’attività di verifica è in corso su tutte le utenze. Non è quindi necessario che gli utenti assumano alcuna iniziativa. Sarà cura dell’azienda comunicare in modo puntuale l’esito delle verifiche compiute e fornire in seguito supporto ai clienti. In caso di letture non conformi, l’importo sarà compensato su eventuali posizioni pregresse non pagate dall’utente o versato con bonifico su conto corrente.

Fonte: Alia Servizi Ambientali