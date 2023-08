Incidente con il furgone della raccolta differenziata, grave un 49enne

Un furgone della raccolta differenziata dei rifiuti è andato contro il dipendente della cooperativa che lo aveva in uso, un 49enne romeno. Il fatto è accaduto in via Mazzini a Grassina, frazione di Bagno a Ripoli. Il mezzo, forse non assicurato con il freno a mano, ha cominciato ad andare in retromarcia autonomamente. Il conducente ha tentato di risalire a bordo per bloccarlo e mentre era dentro il furgone ha colpito prima un palo della luce e poi il cancello di un'abitazione. Il dipendente è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118 e trasferito in codice rosso all'ospedale di Careggi. Non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri del Norm di Firenze, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e la medicina del lavoro dell'Asl.