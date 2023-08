'Marzi & Fulignati' diventa Conad dal 2024: "L'anima però non cambia"

Nella storia di Empoli ci sono coppie indissolubili. Beppino e Moreno, Maccarone e Tavano, Brogi e Collitorti e chi più ne ha più ne metta. Nel firmamento delle coppie empolesi che hanno fatto la storia ce n'è una che, forse, più delle altre ha segnato un'epoca: Marzi & Fulignati. Dal 1 gennaio 2024 l'insegna non ci sarà più, ma niente paura, perché si tratta solo di un piccolo primo passo per un cambiamento storico.

Il 2 agosto è stato chiuso un accordo importante, Marzi & Fulignati ha deciso di entrare in Conad, acquistando quote della cooperativa Conad di Pistoia. L'insegna bianca, blu e rossa che ha fatto la storia di Empoli e dell'Empolese sparirà, al suo posto quella del Consorzio Nazionale Dettaglianti, un marchio fortissimo in tutta la Toscana e in tutta Italia.

"Non spariremo, rimarrà lo stesso organico. Rimarrà anche l'anima, la testa, che ha sempre contraddistinto Marzi & Fulignati. Solo che per la prima volta dal 1959 non si vedrà più la nostra insegna" dice Roberto Marzi, amministratore delegato della società.

I punti vendita - sparsi tra Empoli, Vinci, Capraia e Limite, Santa Croce sull'Arno - cambieranno solamente insegna, dunque. Ancora Marzi: "Oggi essere imprenditore vuol dire sviluppare l'azienda, Conad è un marchio importante e vuole espandersi. Per affrontare il futuro servono marchi forti, si aprono nuove porte per il nostro sviluppo, si parla anche di espansione sul territorio. Farlo con un marchio locale è più difficile, con Conad ci sono scenari importanti".

E tutti quegli empolesi (e non) che per andare a fare la spesa "vanno da i'Marzi" cosa faranno? Risponde l'ad: "Il marchio rimarrà nella storia d'Empoli. Sono certo che le persone lo chiameranno sempre Marzi & Fulignati, come è successo per altri negozi. Solo che adesso per il futuro serve un brand come Conad".