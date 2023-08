Musei di Empoli aperti anche a fine agosto

Ultime settimane di agosto e poter visitare ancora i Musei di Empoli che sono aperti al pubblico nel consueto orario. Porte aperte dunque alle bellezze culturali, artistiche, custodite nel cuore del sistema museale empolese.

Il Museo del Vetro e il Museo della Collegiata di Sant'Andrea sono regolarmente aperti dal martedì alla domenica in orario continuato, dalle 10 alle 18. Chi sceglierà di fare tappa al Museo del Vetro, al civico 70 di via Ridolfi, potrà anche apprezzare la mostra "La storia trasparente. I vetri romani di Empoli", che è stata prorogata fino al 31 ottobre 2023. Inoltre, si ricorda che sia al Museo del Vetro che al Museo della Collegiata è possibile usufruire dei nuovi dispositivi per visite accessibili, dalle opere tattili alle audiodescrizioni, dalle video guide disponibili in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e italiano o in International Sign (IS) e inglese fino alle schede in CAA e Easy to Read.

Tutti i dispositivi sono visionabili cliccando su https://www.empolimusei.it/accessibilita/. Qualora i visitatori non siano dotati di dispositivi mobili, potranno utilizzare gratuitamente i tablet in dotazione ai due musei.

GLI ALTRI LUOGHI - È possibile visitare anche la Galleria d'Arte Moderna e della Resistenza: su appuntamento dal martedì al venerdì dalle 10 alle 17 e il sabato dalle 10 alle 13, prenotando tramite mail da inviare dal martedì alla domenica all'indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it.

Sempre su appuntamento è possibile visitare anche Casa del Pontormo e il Museo Civico di Paleontologia: la visita a questi due musei è possibile in abbinamento a una delle attività esperienziali del format "Mani sul museo" che prevede una breve visita e un laboratorio guidato (viene attivato per un numero minimo di 5 e massimo di 15 partecipanti). La richiesta di prenotazione, in questo caso, dovrà pervenire con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data richiesta e potrà essere effettuata inviando una mail, dal martedì alla domenica, all'indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it. Il biglietto di ingresso non è incluso nel costo dell'attività.

La Casa Museo Busoni, dopo la pausa estiva, ha riaperto i battenti con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Il sabato e la domenica è aperta su prenotazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail all'indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it oppure chiamare il numero 0571 757067 oppure cliccare sul sito web www.empolimusei.it.

