Nasce l'ebook degli alfabeti della gentilezza, 3mila parole gentili dai bambini per gli adulti

l 22 agosto 2023 è una data " gentile", segnata col cerchietto viola ( il colore che si associa alla gentilezza).

Nasce l'ebook degli alfabeti della gentilezza dei bambini per i grandi con 3.000 parole tra cui abbraccio, bacio, carezza, nonni, pace, scusa e vita. Negli scritti dei bambini è presente anche la parola "sport "associata alla gentilezza.

Sono le parole gentili scritte dai bambini a scuola, in famiglia o nelle società sportive. In tutte le lingue, anche in dialetto. Prende vita un libro gentile dei bambini per i grandi. Un ebook, che non ha conclusione, resta aperto e pronto ad essere ancora riempito. Raccoglie gli alfabeti della gentilezza dei bambini, progetto ideato da Gaia Simonetti, giornalista fiorentina, con esperienza nella comunicazione sportiva e sociale e progetti sociali nel calcio, ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza nel giorno della festa nazionale di nonni, il 2 ottobre del 2021.

" L'alfabeto della gentilezza - spiega Gaia Simonetti- associa ad ogni lettera una parola gentile che alimenta la stessa gentilezza. Scrivere è una sorta di impegno da portare nella vita di ogni giorno. Nasce per ringraziare i nonni attraverso parole gentili e per scrivere e leggere parole che fanno stare bene sia chi le compila che chi le riceve".

In neanche 24 mesi, sono arrivate alla mail abc@costruiamogentilezza.org migliaia di parole gentili dai bambini da più citta italiane, con 4 parole, in particolare, che compaiono con più frequenza: A di abbraccio, N di nonni, P di pace, S di scusa.

L'ebook è stato realizzato con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio e sviluppato con Costruiamo Gentilezza, un progetto nazionale coordinato da Luca Nardi, che mette al centro la data del 2036. " Un obiettivo a cui guardiamo - spiega Luca Nardi- e per cui ci impegniamo per rendere la gentilezza, attraverso le buone pratiche, una cosa normale". Una data non vicina, ma neanche lontana, che viene " costruita" ogni giorno con gesti concreti di gentilezza dalla squadra di Costruiamo Gentilezza.con oltre 2mila donne e uomini, tra cui assessori alla gentilezza, imprenditori alla gentilezza, medici alla gentilezza e insegnanti alla gentilezza.

Fonte: Ufficio Stampa