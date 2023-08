Prosegue la rivoluzione di piazza Santa Maria: navette gratuite di collegamento con il parcheggio Palatucci

“Sali sulla navetta – il centro ti aspetta” è questo lo slogan che accompagnerà il nuovo intervento su mobilità e sosta: l'amministrazione Pardini mette in campo un provvedimento pilota per incentivare lo scambio fra esterno e centro storico nelle ore serali cercando di decongestionare uno dei principali nodi di accesso al centro storico - piazza Santa Maria - distribuendo la sosta auto su un'area più vasta e gratuita.

Da venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 – e per i weekend successivi fino al 1 ottobre - parte un servizio gratuito di navette che collegheranno ininterrottamente dalle ore 20:00 alle 24:00 il parcheggio Palatucci con piazza Santa Maria. La frequenza delle corse sarà molto serrata, 10 minuti, e consentirà così di trasportare un ingente numero di persone sul tragitto che misura circa 3 km fra andata e ritorno. L'altro provvedimento deciso dall'amministrazione contestualmente, per diminuire la pressione sui parcheggi limitrofi alla porta settentrionale della città, è quello di prolungare, sempre il venerdì, sabato e domenica, l'orario dei parcheggi blu di piazza Santa Maria, piazzale Martiri della Libertà, viale Carlo Del Prete e Borgo Giannotti. La sosta costerà 1,50 euro la prima ora fino a un massimo di 3,50 euro per tutta la serata. Dalla tariffa saranno esclusi i residenti con permesso per la ZTL in piazza Santa Maria e i residenti A12 – B 1 per l'area di sosta di Borgo Giannotti.

“La nostra amministrazione sta mettendo in campo una serie di provvedimenti volti a migliorare l'accessibilità del centro storico e aggiungiamo così un ulteriore tassello alla riorganizzazione di piazza Santa Maria – afferma il sindaco Mario Pardini – Abbiamo istituito un'area pedonale nella parte sudovest della piazza, ma intendiamo agire per diminuire la pressione dei veicoli su quello spazio. L'obiettivo a medio termine è quello del parcheggio sotterraneo in piazza Martiri della Libertà, a cui i nostri uffici stanno lavorando, ma nel frattempo dobbiamo mettere in campo anche altre strategie e in autunno saremo in grado così di valutare l'impatto di questi provvedimenti temporanei”.

“Si tratta di una sperimentazione che si basa su uno sforzo notevole per il Comune che pagherà ad Autolinee Toscane questo servizio innovativo – dichiara l'assessore alla mobilità Remo Santini – abbiamo annunciato e concordato per tempo il progetto con le categorie economiche e, grazie a questa sperimentazione, avremo elementi per capire in quale direzione muoverci in futuro. Voglio comunque ricordare che il servizio non è rivolto solo ai visitatori ma sarà fruibile anche dai residenti, che avranno un'opportunità in più a tarda serata di lasciare il veicolo in un parcheggio esterno e essere accompagnati in centro dal mezzo pubblico”.

“Abbiamo affrontato la riqualificazione di piazza Santa Maria con un intento di nuovo decoro – dichiara l'assessore al traffico e ai lavori pubblici Nicola Buchignani - l'intervento sarà presto completato con il montaggio delle colonnine in ghisa che delimiteranno gli spazi, ma l'effetto di maggiore ordine è già percepibile. Ma il fattore che ha mosso l'amministrazione è stato principalmente l'intento di aumentare la sicurezza e la funzionalità della piazza dove i percorsi fra pedoni e veicoli si incrociano in più punti e dove era necessario attuare un alleggerimento e una razionalizzazione del traffico proveniente dall'esterno. Per quanto riguarda il parcheggio interrato di piazza Martiri della Libertà posso annunciare che, dopo aver trovato le risorse necessarie, entro la fine del mese andremo ad affidare la progettazione di fattibilità tecnico-economica con l'apporto di tecnici di lunghe e comprovate esperienze in questo settore per costruire il modello più adatto e più funzionale alle esigenze di questa zona così importante di Lucca”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa