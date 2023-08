Pubblica assistenza Fucecchio, nel 2022 726 km al giorno per i servizi sanitari

Recentemente la Pubblica Assistenza di Fucecchio ha presentato il proprio bilancio sociale relativo alle attività svolte nel 2022: un documento che evidenzia numeri in crescita, a dimostrazione della capillarità e della costanza dei servizi che l’associazione di via Ugo Foscolo svolge a favore della cittadinanza fucecchiese e non soltanto (la Pubblica ha una sezione anche a Stabbia, dove ha aperto nelle scorse settimane alcuni locali a servizio della popolazione locale). Ecco i dati delle attività 2022, in sintesi.

Andando per ordine e partendo dai trasporti sanitari, nel 2022 i mezzi della Pubblica sono usciti per 7049 volte, che vuol dire 19,3 al giorno (nel 2021 le uscite erano state 6678, per cui c’è stato un aumento del 5.6%). Di questi 7.049, ben 2.903 hanno riguardato il servizio di emergenza-urgenza del numero unico 112.

Chilometri percorsi in totale: nel 2021 238.692, nel 2022 si va a 264.970, più 11%; questo significa che per i trasporti sanitari vengono fatti 726 chilometri al giorno, come fare andata e ritorno a Roma quotidianamente.

La Pubblica ha anche una sezione donatori: attualmente sono 585 (rispetto ai 578 del 2021) e anche le donazioni sono aumentate (179 nel 2021, 187 nel 2022). Numeri che l’associazione vuole comunque far crescere ancora, dato che la donazione è una pratica di altruismo salvavita.

Nel 2021 sono stati 1.033 trasporti sociali, nel 2022 1.404 (+35%); nel 2021 sono state impiegate 1.335 ore, nel 2022 ben 2.106 (+57%).

L’associazione svolge anche il servizio di antincendio boschivo, un valore aggiunto specie d’estate: nel 2021 sono stati percorsi 2.100 km fra pattugliamenti e attivazioni, nel 2022 1.450; sono state però di più le attivazioni nell’ultimo anno rispetto al precedente, 16 contro 9.

I volontari a disposizione sono raddoppiati, da 7 a 14. Si fa riferimento in particolare a due eventi climatici avversi, quelli che a metà agosto hanno allagato Stabbia e colpito con vento fortissimo Fucecchio; nel primo caso sono stati impiegati 10 volontari per 3 giorni, nel secondo 6 per 2 giorni. Inoltre i volontari di protezione civile erano pronti per 48 allerte meteo e due preavvisi di piena.

Infine, ma non per importanza, la formazione: nel 2021 sono stati formati 68 volontari, che nel 2022 sono saliti a 75.

La Pubblica Assistenza di Fucecchio si avvale di questo direttivo: Luigi Checchi presidente, Andrea Costagli vicepresidente; poi i consiglieri Antonella Calugi, Claudio Calugi, Vincenzo Cammilli, Antonella Gorgerino, Andrea Lavecchia, Daniele Minneci, Carlo Rovini, Tommaso Banti e Gessica Turini. Nel 2022 ha contato su un organico di 12 dipendenti; e poi 780 soci sostenitori, di cui 127 soci volontari.

“Passione, dedizione, professionalità, empatia. Ecco solo alcune delle qualità dei volontari della Pubblica Assistenza di Fucecchio – sottolinea il presidente Luigi Checchi-. Qualità fondamentali ma altrettanto rare al giorno d’oggi dove, il tempo “a disposizione per gli altri” sembra diminuire costantemente. In una società mutevole è necessario comprendere i bisogni dei soci e della cittadinanza per fornire servizi puntuali e attenti. il bilancio sociale fotografa il benessere dell’associazione e viene usato come strumento per monitorare le sfide a qui siamo sottoposti. Importante il ruolo anche dei dipendenti, i quali rappresentano, con loro impegno, il giusto collante in termini di organizzazione dei servizi, gestione della routine e interfaccia con il consiglio direttivo”.

Fonte: Pubblica assistenza di Fucecchio