Rapina con violenza una donna, e fugge alle Cascine: la polizia lo insegue, lui aggredisce gli agenti

Ieri sera, la polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 29 anni alle Cascine, accusato di aver rapinato una donna nel quartiere Isolotto e rubato il suo smartphone. La vittima, una straniera di 37 anni, stava parlando al telefono mentre camminava in via Baccio Bandinelli poco prima delle 23. Un sconosciuto ha cercato di strapparle il telefono, ma lei ha resistito. L'aggressore ha quindi usato la forza, colpendola fino a farla cadere a terra. Dopo aver preso il telefono, è fuggito verso il parco delle Cascine.

Un passante ha soccorso la donna e ha allertato la polizia. Nel frattempo, agenti in borghese della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rifredi stavano effettuando controlli nel parco. La polizia ha individuato il fuggitivo grazie alla segnalazione della rapina. È iniziato un inseguimento tra la vegetazione e le strade del parco, e il sospetto è stato catturato e fermato da agenti in borghese e dalle pattuglie di via Zara.

Durante l'arresto, l'uomo ha cercato di fuggire e ha attaccato gli agenti, cercando anche di liberarsi del telefono rubato, che è stato successivamente recuperato. L'uomo, senza precedenti penali, è stato arrestato con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. La proprietaria legittima è stata poi restituita del suo iPhone.