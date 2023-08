San Miniato in visita agli 'amici' di Sonnino e Caselle in Pittari

Un lungo weekend di incontri e visite per la piccola delegazione del Comune di San Miniato, composta dal sindaco Simone Giglioli e dal consigliere delegato ai gemellaggi Michele Fiaschi, che ha fatto visita alle comunità amiche di Caselle in Pittari (SA) e Sonnino (LT). Quattro giorni per un tour che si è aperto nel Cilento, dove si è svolta l’ottava edizione del Caselle Film Festival, un evento promosso dall’amministrazione Comunale di Caselle in Pittari e organizzato in collaborazione con l’associazione culturale CFF, dedicato agli audiovisivi a tema ambientale e naturalistico. Ospiti delle tre serate tanti nomi importanti tra cui l’attore cinematografico e teatrale napoletano Giacomo Rizzo, l’attore, cantante e modello spagnolo Sergio Muniz, il conduttore di Propaganda Live su La7 Diego Bianchi, l’attore Sebastiano Somma, e la giornalista e conduttrice del TG1 e conduttrice di Linea Blu (Rai 1) Valentina Bisti. Ad accogliere la delegazione sanminiatese sono stati il sindaco Giampiero Nuzzo e il vicesindaco Gianfranco Gallo, insieme a molti sanminiatesi che, durante il periodo estivo, tornano nella loro città di origine. "Abbiamo trascorso tre giorni molto intensi durante i quali abbiamo visto quanto il legame tra San Miniato e Caselle in Pittari sia cresciuto dal 2015, quando abbiamo sottoscritto il patto di amicizia - commentano i due amministratori -. Venendo in visita qui per la prima volta, abbiamo trovato molti nostri concittadini, originari del Cilento, venuti a Caselle per trascorrere le vacanze e incontrare i propri parenti, ed è stato come essere a casa. Vogliamo ringraziare gli amministratori per la calorosa accoglienza e l'opportunità di assistere al Caselle Film Festival, una manifestazione molto interessante che si sposa con alcune iniziative che promuoviamo anche noi durante la nostra estate".

Sulla via del ritorno la delegazione si è fermata a Sonnino (LT) per conoscere il nuovo sindaco Gianni Carroccia ed incontrare Lucio Tramentozzi e gli amici di Nel sorriso di Valeria, l'associazione sanminiatese che, da molti anni, porta avanti progetti per di sostegno alla scolarizzazione per bambine e bambini in difficoltà. Il sindaco ha voluto donare agli amministratori una selezione di vini dell'associazione Vignaioli di San Miniato e ha dato appuntamento a tutti alla Mostra del tartufo a novembre. "Con gli amici di Sonnino abbiamo un rapporto che, di anno in anno, cresce e si consolida - spiegano i due amministratori -; come da tradizione, non poteva mancare un saluto a questo straordinario gruppo di lavoro che, da tanti anni, porta avanti progetti molto importanti sia per Sonnino sia per San Miniato. Abbiamo colto l'occasione per salutare il sindaco uscente, Luciano De Angelis, con il quale abbiamo stipulato il patto di amicizia nel 2014, e ci ha fatto piacere conoscere il nuovo sindaco, Gianni Carroccia, con il quale vogliamo siamo d'accordo di proseguire la collaborazione, rinsaldando il profondo legame che le nostre comunità hanno".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa