A Impruneta il primo Trofeo dell'Uva

Una giornata di sport giovanile quella in programma per Domenica 27 Agosto ad Impruneta, la SSD Sancascianese Ciclismo in collaborazione con l’Ente Festa dell’uva, hanno organizzato il 1° Trofeo dell’Uva, gara riservata agli esordienti primo e secondo anno, con partenza unica e classifiche divise al termine della prova.

La competizione, che rientra nel calendario gare della Federazione Ciclistica Italiana, avrà inizio alle 9.30 da Piazza Buondelmonti, i ciclisti transiteranno per 8 volte sul circuito che interesserà le vie del centro di Impruneta, tra questi P.zza Accursio da Bagnolo e Garibaldi ed i viali della Libertà, Aldo Moro, San Luca, Vittorio Veneto e via Mazzini che saranno chiuse al traffico.

“Registriamo già molte adesioni, anche da regioni confinanti come l’Umbria e l’Emilia Romagna” - dichiarano gli organizzatori - “Il primo premio, un’opera in cotto, è stata disegnata da Tullio Del Bravo e realizzata dalla fornace Carbone Massimo, ma vi saranno riconoscimenti in terracotta per tutti i primi 10 classificati.”

Il sindaco, l’assessore alla sport ed il presidente dell’ente Festa dell’Uva, invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questa festa all’insegna del divertimento e dell’attività fisica - “Il 1° Trofeo dell’Uva rappresenta un’importante occasione di aggregazione e socializzazione per i ragazzi e le loro famiglie e contribuisce a rafforzare i legami tra le diverse realtà ciclistiche del territorio e non solo.”

L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Impruneta, ha il supporto di: Azienda Agricola Ottomani, Cristian Marcucci Bag, Studio Odontoiatrico Dott. Landi, Immobiliare Becucci, GMB Studio di Paolo Braschi, Fornace Carbone Massimo e Soci Coop Impruneta.

Fonte: Ufficio Stampa