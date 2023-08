Auto e moto parcheggiate ma senza assicurazione, sequestro in Fi-Pi-Li

Nel consueto servizio di controllo del territorio, la polstrada di Firenze ha posto la sua attenzione su alcune aree cittadine all’interno delle quali erano stati parcheggiati veicoli risultati privi di assicurazione.

I controlli, intensificati nell'ultimo mese in previsione dell'aumentato flusso per le vacanze estive, sono stati eseguiti dai poliziotti della Polizia Stradale di Firenze coadiuvati dai colleghi di Firenze Nord e del Distaccamento di Empoli, che hanno attenzionato, all'interno di un'area di servizio ubicata nel territorio fiorentino all'inizio della SGC Firenze-Pisa-Livorno, alcuni autoveicoli e motoveicoli lì parcheggiati da alcuni giorni.

Gli agenti hanno approfondito i controlli, accertando che quei veicoli, tutti in buone condizioni e idonei alla circolazione, erano in realtà senza copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche se erano parcheggiati in un'area adibita a pubblico passaggio.

Una vicenda sicuramente da approfondire per capire la natura del fenomeno, ma intanto, i poliziotti hanno proceduto al sequestro di 2 autocarri, 6 autovetture, 3 motocicli e un rimorchio.