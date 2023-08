Cambio al vertice della guardia di finanza a Siena

Cambio al vertice del Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Siena. Il Tenente Colonnello Michelangelo TOLINO ha assunto il comando del Reparto, avvicendandosi al Maggiore Giorgio Luca Francesco LO FARO che, dopo due anni di permanenza, è stato destinato al 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Milano. Il Ten. Col. Michelangelo TOLINO, sposato con un figlio, è nato ad Avellino nel 1982. Nel 2001 ha fatto ingresso nell’Accademia del Corpo e, al termine del quinquennio di formazione, in qualità di ufficiale istruttore è stato assegnato alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti con sede a L’Aquila. In seguito, ha comandato la Tenenza di Ischia, il 1° Nucleo Operativo aeroportuale ed il 2° Nucleo Operativo di Firenze, la Compagnia (poi divenuta Gruppo) di Pozzuoli e, da ultimo, il Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo P.E.F. di Perugia. L’Ufficiale ha conseguito le lauree in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e in Economia Aziendale e Management. Il passaggio del testimone è avvenuto presso la “Sala delle Bandiere” della Caserma “Finanziere Giovanni Denaro”, alla presenza del Comandante provinciale che ha ringraziato il Magg. LO FARO, per l’impegno e la passione profusi negli anni di servizio a Siena. Al neo Comandante del Nucleo il Col. t.ST Pietro SORBELLO ha augurato di affrontare la nuova realtà operativa con dedizione ed entusiasmo, nell’interesse della collettività e delle imprese oneste.

Fonte: Ufficio Stampa