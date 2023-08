Entra in canonica per vestirsi da prete e bere il vino della chiesa: arrestato

Ieri sera, intorno alle 19, la Polizia di Firenze ha sottoposto a fermo per identificazione e denunciato un cittadino marocchino di 43 anni in una circostanza insolita quanto curiosa.

Le volanti di via Zara sono infatti intervenute nella chiesa Parrocchiale di Nostra Signora del Sacro Cuore in via Santa Caterina d’Alessandria, zona Fortezza da Basso, a seguito dell’allarme al 112 Nue dallo stesso parroco per alcuni rumori sospetti provenienti dalla sacrestia in quel momento chiusa al pubblico.

Gli agenti hanno subito accertato che il sistema d’allarme era stato divelto ed il tabernacolo delle ostie per la Santa Messa forzato.

Scendendo nella sacrestia, inoltre, i poliziotti hanno trovato sopra un tavolino una bottiglia di vino aperta e arrivata a buon punto, nonché, poco distante, un uomo nascosto in una stanzina con addosso la camicia bianca dell’abito talare del parroco, verosimilmente in preda ai fumi dell’alcol.

Rimesse tutte le cose al proprio posto, il protagonista della vicenda ha concluso la nottata in Questura, dove al momento è stato sanzionato per ubriachezza oltre ad essere denunciato per il danneggiamento del tabernacolo e per le sue condotte emerse nella vicenda.

Fonte: Questura di Firenze