Filippo Lippi in Valdelsa, gli eventi collaterali a Montespertoli

La mostra “Filippo Lippi in Valdelsa” del progetto Terre degli Uffizi prosegue con successo e accompagna i cittadini e i tanti turisti nella campagna fiorentina per tutta l’estate. La mostra terminerà il 29 ottobre e fino a quel momento l’Amministrazione Comunale ha organizzato un ricco calendario di eventi collaterali.

Oltre alle visite guidate organizzate da Unicoop per tutto il mese di agosto e che vede una scontistica per i soci (qui il link per iscriversi https://www.coopfirenze.it/eventi-e-progetti/eventi), è stato deciso di replicare la visita alla Chiesa e al Convento di Botinaccio visto il grande successo della prima edizione.

Il 27 agosto, alle ore 9:30, sarà possibile visitare gratuitamente la Chiesa e il Convento di Botinaccio con una guida esperta che racconterà aneddoti e fatti storici su uno dei luoghi più affascinanti del territorio montespertolese. "La Madonna con Bambino" è un capolavoro artistico di inestimabile valore, realizzato da Filippo Lippi verso la metà del Quattrocento per la chiesa di Sant’Andrea a Botinaccio e poi spostata al Museo d’Arte Sacra di Montespertoli. Sarà percorso anche un breve tratto a piedi tra la Chiesa di Botinaccio e la Chiesa di Sant’Andrea a Botinaccio per poi spostarsi con l’auto al Museo d’Arte Sacra alla Pieve di San Piero in Mercato.

La visita guidata è gratuita ma è obbligatorio prenotarsi all’Ufficio Turistico di Montespertoli chiamando il numero 0571600255 oppure scrivere una email a ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it.

L’Ufficio Turistico sarà lieto di condividere il ricco calendario di eventi collaterali alla mostra. Da settembre saranno organizzate conferenze, passeggiate in bicicletta e tante visite guidate che ripercorreranno la vita artistica di Filippo Lippi in Toscana.

Iniziativa collaterale del Comune di Montespertoli organizzata in occasione della mostra "Filippo Lippi in Valdelsa" all’interno del progetto Terre degli Uffizi.

Terre degli Uffizi è un progetto ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi progetti Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa