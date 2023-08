Accende il fuoco per cuocere il cibo e provoca un incendio

Ha acceso un fuoco per cuocere del cibo, ma le fiamme hanno preso il sopravvento, hanno danneggiato la vegetazione e il canniccio vicino al giardino, hanno preso parte di un gazebo e potevano creare ancora più danni. È successo a Serpiolle, Firenze, in via delle Masse. Una persona è stata denunciata.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Vab di Arcetri, i vigili del fuoco di Firenze e i carabinieri forestali. Il rogo è stato spento in tempo, ma poteva davvero diventare molto grande. Per l’accensione del fuoco la persona denunciata ha utilizzato dell’alcool etilico denaturato ed un accendino che sono stati oggetto di sequestro.

I carabinieri forestali ribadiscono che "fino al 31 agosto, salvo proroghe, vige il divieto assoluto di effettuare abbruciamenti di residui vegetali, ma è opportuno prendere degli accorgimenti anche per fare il barbecue nel resede della propria casa, oppure cuocere cibi come il caso in questione, tenuto conto delle condizione meteorologiche attuali".