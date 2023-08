Il 2 settembre sarà il giorno X per l'avvio della nuova Nazionale di Luciano Spalletti. Infatti per quel sabato la presentazione alla stampa a Coverciano dove il commissario tecnico sarà presentato assieme al presidente federale Gabriele Gravina. Nella giornata di venerdì 1° settembre sarà diramata la lista dei convocati per le gare valide per le qualificazioni a Euro 2024 con Macedonia del Nord (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano)