Non gli servono da bere, lui dà in escandescenze e ferisce cinque persone

In stato confusionale e alterato, ha ferito cinque persone e danneggiato un locale. È successo a Viareggio, in piazza Campioni, nella serata di martedì 22 agosto. Un uomo è stato fermato dai presenti e dai carabinieri, poi è stato portato in ospedale.

L'uomo, si pensa un turista straniero, voleva bere alcol ma il titolare di un bar si è rifiutato di servirgli ancora da bere. Lui dunque ha dato in escandescenze e colpito cinque persone, oltre a aver danneggiato la struttura.

Tra i 5 feriti il più grave è il titolare del caffè: ha avuto un referto di 30 giorni per escoriazioni varie e una lesione a una vertebra, 7 giorni invece per la moglie, la figlia e due dipendenti.