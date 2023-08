Seconda tappa a Sesto per Sussulti Metropolitani, il festival diffuso di teatro, danza e musica sulla Città Metropolitana fiorentina che quest’anno festeggia la quarta edizione con un cartellone per ogni tipo di pubblico, tutto a ingresso gratuito. L’iniziativa è a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti con il contributo del Comune di Sesto Fiorentino, con la direzione artistica di Andrea Bruno Savelli e sarà al Parco di Quinto Basso (via Fabrizio De Andrè, 4) dal 25 al 28 agosto. Tra i protagonisti Andrea Bruno Savelli, Emanuel Baldi, Valentina Cappelletti, Cristina Pelissero, Andrea Bruni, Paolo Migone e Pietro Del Soldà (necessaria la prenotazione via mail a sussultimetropolitani@gmail.com o via Whatsapp a 3463038170. Info www.teatrodante.it).

Sussulti Metropolitani è possibile grazie al contributo di Città Metropolitana di Firenze, Comune di Barberino-Tavarnelle, Comune di Calenzano, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Scandicci e Comune di Sesto Fiorentino: le prossime tappe saranno dal 30 al 31 agosto a Calenzano, dal 31 agosto al 2 settembre a Scandicci, dal 7 al 10 settembre a Campi Bisenzio.

Si parte venerdì 25 agosto ore 21.15 con lo spettacolo “Diario di un impermeabile”, di e con Paolo Migone e con Andrea Bruno Savelli, il racconto in forma diaristica delle memorie di un nonno che attraverso le sue tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti riesce a mettere in comunicazione due generazioni. Si procede sabato 26 ore 21.15 con “FORTUNATI! Il tempo è una festa”, di e con Andrea Bruni e con Alessia De Rosa, Chiara Barcaroli, Daniela Grigoli, David Cinelli, Francesco Renzoni, Nadia Capanni, Roberta Sanna, Serena Benvenuti, Veronica Natali, al suono Alessandro Luchi, un cabaret geniale e fantasioso che mescola sapientemente temi profondi a risate liberatorie per lasciare alle spalle i pensieri cupi e godersi la vita perché il tempo è una festa.

E ancora domenica 27 agosto ore 21.15 “La strada dritta” di e con Andrea Bruno Savelli e con Nicola Pecci, alle prese con l’impresa impossibile di costruire, nel 1956, una strada dritta per unire nord e sud del Paese, che sarà poi l’Autostrada del Sole. Conclusione lunedì 28 agosto ore 21.15 con “Apologia dell’avventura” con Pietro Del Soldà, curatore anche dell’adattamento teatrale insieme a Manfredi Rutelli che ne ha anche curato la regia, e con le musiche composte ed eseguite da INTERIORS | Valerio Corzani e Erica Scherl e il disegno luci di Alessandro Martini: uno spettacolo teatrale che porta sul palcoscenico una profonda riflessione filosofia sull’essere umano, con audacia e leggerezza.

Non mancano attività per bambini, in programma tutte alle 18: sabato 26 “Palco libera tutti”, giochi teatrali per bambini e famiglie a cura di Associazione ZERA, domenica 27 “Storie di carta” con Emanuel Baldi, Valentina Cappelletti e Cristina Pelissero alle prese con un astuto gatto e un pesciolino in uno spettacolo-laboratorio di parole e origami e lunedì 28 il laboratorio di teatro in lingua inglese “Let’s play” con Valentina Cappelletti e Cristina Pelissero.

Fonte: Ufficio Stampa