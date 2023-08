Da furto a rapina perché gli inquilini sono in casa: arrestato a Rifredi

La scorsa notte la Polizia di Firenze ha arrestato in via di Caciolle un cittadino romeno di 33 anni accusato di tentata rapina impropria in abitazione.

Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara, il 33enne sarebbe entrato dentro un appartamento a piano terra in via Magellano, passando verosimilmente, senza fare troppa fatica, da una portafinestra lasciata aperta per il caldo.

Nonostante la “strada già spianata” i rumori dell’intruso hanno svegliato gli inquilini, ovvero un’intera famiglia di cittadini di origine sudamericana che con loro grande stupore si sono trovati di fronte lo sconosciuto con uno zaino preso nella casa e pieno di effetti personali di una delle vittime.

Una volta scoperto, il malintenzionato avrebbe a questo punto scaraventato la refurtiva che aveva in mano contro la vittima per poi darsi alla fuga.

Il padrone dello zaino si sarebbe allora lanciato, insieme ad un altro convivente all’inseguimento dell’ospite non gradito, riuscendo a raggiungerlo in strada. Il fuggitivo però non avrebbe preso bene la cosa sferrando un pugno ad uno dei suoi inseguitori.

Un passante nel frattempo ha assistito alla scena e ha dato l’allarme al 112Nue.

Le volanti della Questura sono intervenute immediatamente e il 33enne romeno, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, è finito in manette.