Vandali a Firenze, scritte sulle colonne del Corridoio Vasariano

Scritte sulle colonne del Corridoio Vasariano. Firenze si risveglia mercoledì 23 agosto con un atto vandalico a uno dei monumenti più famosi. Delle lettere e dei numeri sono comparsi sulle colonne lungo l'Arno. Non si sa chi ha compiuto il gesto, le indagini sono in corso. Molte le reazioni dal capoluogo.

Nardella: "Vergognoso"

“Stamattina ci siamo svegliati con questo vergognoso gesto vandalico sulle colonne del corridoio Vasariano. Abbiamo immediatamente avviato un’indagine con la polizia municipale. Useremo tutte le telecamere e gli strumenti disponibili per individuare questi individui spregevoli per punirli adeguatamente. Abbiamo avvisato la Soprintendenza e abbiamo parlato con la direzione degli Uffizi che ringraziamo perché ci hanno assicurato che interverranno tempestivamente per la rimozione e la pulizia. Chi danneggia il patrimonio culturale commette un reato gravissimo”. Lo afferma il sindaco Dario Nardella. “Alia è mobilitata per fare tutti rilievi necessari e per eventuali esigenze di interventi” aggiunge il sindaco.

Schmidt: "Serve il pugno duro"

"Condanno senza mezzi termini l'imbrattamento dei pilastri del Corridoio vasariano avvenuto ieri notte. Dalla scoperta del detestabile atto all'alba, i Carabinieri sono al lavoro ad analizzare le videoregistrazioni e a seguire i vari indizi collegati. Chiaramente non si tratta del ghiribizzo di un ubriaco ma di un atto premeditato, e ricordo che per casi di questo genere negli Stati Uniti è previsto il carcere fino a cinque anni. Basta con le punizioni simboliche e con attenuanti fantasiose! Qui ci vuole il pugno duro della legge!"

Così il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt commenta l'atto vandalico compiuto in nottata sulle colonne del Corridoio Vasariano a Firenze.

Sangiuliano: "Atto gravissimo"

"L'imbrattamento delle colonne del Corridoio Vasariano a Firenze è un altro atto di vandalismo gravissimo perché colpisce uno dei luoghi simbolo del patrimonio nazionale. I responsabili vanno immediatamente individuati e sanzionati. Occorre che costoro capiscano che anche un piccolo graffio sarà d'ora in poi perseguito. Ho immediatamente telefonato al direttore degli Uffizi Eike Schmidt per avere una descrizione dettagliata dei danni. Bisogna capire una volta per tutte che questi gesti arrecano sempre un danno economico". Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.