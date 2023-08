Concerto di Fabrizio Mocata per Santa Croce in Collegiata

Ancora una volta protagonista del concerto per la Santa Croce, che il 13 settembre raggiunge la sua diciannovesima edizione, è il maestro Fabrizio Mocata, pianista musicista compositore ormai artista di fama internazionale. Il concerto si terrà presso la Collegiata di San Lorenzo a Santa Croce sull’Arno alle ore 21:30.

L’abbiamo conosciuto nel 2007 e dopo averlo sentito in due occasioni gli abbiamo proposto nel 2009 di organizzare e gestire il concerto per la Santa Croce di quell’anno, fra l’altro dedicato alla Beata Cristiana e per i suoi 700 anni dalla morte.

Fu un grande successo, facemmo la registrazione dal vivo e la sua pubblicazione su un cd.

Mocata il giovane musicista che volevamo promuovere in realtà in tutti questi anni è diventato lui un promotore della nostra città grazie ai brani scritti per noi e suonati in molte occasioni nel mondo e alla sua biografia che lo vede legato alla nostra città.

Oggi è un artista che ci dà la possibilità di ascoltare a Santa Croce sull’Arno il tenore Fabio Armiliato suo grande amico e ospite eccezionale del concerto.

I maestri Fabio Crescente al contrabbasso e Mauro Carpi al violino, docenti al conservatorio Scarlatti di Palermo, sono gli altri due musicisti protagonisti della serata.

La loro unione con Mocata, la capacità di condividere, la loro amicizia, la loro cultura musicale, il modo di proporre i brani del concerto, come se raccontassero della loro vita artistica suscita in loro una palese emozione, che non è quella del principiante ma quella dell’artista che vuole dare il meglio di sé.

Questo è quello il pubblico percepirà e la loro emozione oltre a permettere ed offrire un concerto di qualità sarà in grado di suscitare quelle piacevoli sensazioni che la musica dal vivo da sempre regala ma questa volta con maggiore intensità.

