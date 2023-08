Beat e non solo: gli eventi del weekend

Sarà un fine settimana di eventi l'ultimo di agosto. Dal 25 al 27 si terranno manifestazioni, concerti e molto altro ancora. Andiamo a scoprirne alcuni.

Empoli. È il weekend del Beat Festival, qua le info.

Sesto Fiorentino. Seconda tappa a Sesto per Sussulti Metropolitani.

Impruneta. Una giornata di sport giovanile quella in programma per Domenica 27 Agosto ad Impruneta.

Montespertoli. La mostra “Filippo Lippi in Valdelsa” del progetto Terre degli Uffizi prosegue con successo e accompagna i cittadini e i tanti turisti nella campagna fiorentina per tutta l’estate.

Montespertoli. Arriva alla 44ª edizione la Sagra della Pappardella.

Panzano in Chianti. Fabrizio De André e Giorgio Gaber, serata omaggio a Panzano in Chianti con Letizia Fuochi e Ettore Bonafé. Venerdì 25 agosto dalle 19 è in programma una serata omaggio a due fra i più grandi cantautori "impegnati" della musica italiana.

Baratti e Populonia. Si intitola “Populonia, punto di scambio tra gli antichi popoli” il secondo appuntamento di Festa Etrusca! – La storia si racconta previsto sabato 26 e domenica 27 all’interno del Parco archeologico di Baratti e Populonia, uno dei cinque parchi archeologici e naturali della Val di Cornia.

Pistoia. Sabato 26 agosto torna in piazza del Duomo, a partire dalle ore 21.30, l’appuntamento annuale con il “Gran Ballo d'Estate”. L’iniziativa fa parte anche del calendario di Estate in città.

Monsummano Terme. Sabato 26 Agosto alle ore 21, in piazza Giusti a Monsummano Terme, nell’area dell’oratorio della chiesa maggiore (piazzetta San Carlo), il gruppo Toscanto torna sul palco con il suo repertorio di canzoni tradizionali toscane.