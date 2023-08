Sospesa licenza per un minimarket di Firenze dopo una rapina

Sospesa la licenza per 7 giorni per un minimarket di via Palazzuolo su disposizione del questore di Firenze. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Firenze ieri pomeriggio. Da tempo i militari della stazione di Santa Maria Novella avevano documentato che il locale fosse un abituale luogo di ritrovo di persone moleste e con elevata pericolosità sociale. Nelle vicinanze si era verificata anche una rapina subìta da un peruviano, ferito alla schiena con il collo di una bottiglia rotta da un nordafricano non ancora identificato. Negli scorsi giorni anche un bar di quella strada si è visto sospendere la licenza.