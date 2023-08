Violenza sessuale in una discoteca del centro di Firenze, arrestato 26enne

Avrebbe violentato una giovane in un bagno in un locale del centro storico di Firenze. Un 26enne di origini nigeriane è stato arrestato arrestato, il fatto sarebbe avvenuto il 18 giugno in una discoteca di via dei Benci.

La vittima, straniera e verosimilmente una turista, sarebbe arrivata nel locale con un amico. Quest'ultimo, ubriaco, avrebbe avuto con lei una discussione. La ragazza si sarebbe allontanata e avrebbe incontrato l'aggressore, il quale la avrebbe spinta in una toilette. Qui, con la porta chiusa a chiave e con le persone in coda, avrebbe abusato di lei.

A soccorrere la giovane sarebbe stato una turista inglese che era in attesa fuori dalla porta del bagno. La ragazza è stata portata poi in ambulanza all'ospedale dove gli accertamenti avrebbero confermato i segni di una violenza. I carabinieri, grazie anche alle immagini registrate nel locale, avrebbero individuano nel 26enne un sospetto, poi confermato dalla vittima. A riportare la notizia è La Nazione.