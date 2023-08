A Firenze torna 'Lasciati fiorire' festival: tra gli ospiti Cecco e Cipo

A Firenze dal 1 al 3 settembre alla Limonaia di Villa Strozzi torna il festival “Lasciati fiorire”: tre giorni di musica, talk e shopping sostenibile a cura dell’associazione Fiore sul Vulcano in collaborazione con La Limonaia. Da Cecco e Cipo a Elasi passando per Oodal, Loren, Aspettativa e Hso: la musica sarà l'ingrediente principale delle serate della manifestazione (ogni giorno dalle 17 in via Pisana, 77 con ingresso 5€, dalle 23.30 ingresso 8€).

La rassegna è organizzata da Fiore sul Vulcano, collettivo di artisti fiorentini nato nel 2015 che si occupa di produzione musicale, organizzazione di eventi e promozione culturale sul territorio fiorentino e La Limonaia, lo spazio immerso nel verde, ricreativo e culturale della città, che animerà la stagione estiva fino a metà settembre.

Musica

Venerdì 1 settembre saranno Cecco e Cipo, il duo di Vinci, dallo stile ironico e irriverente a inaugurare la prima data della rassegna, in programma al live theatre stage (palco grande). Al garden stage (palco piccolo) ci sarà invece Elasi, cantautrice, chitarrista e producer alessandrina il cui stile musicale è impregnato di viaggi in giro per mondi, reali e immaginari. Nel dopo serata in programma il dj set “I love Indie”.

Sabato 2 segna il compleanno del collettivo Fiore sul Vulcano in un vero e proprio fiorire delle migliori band toscane. I primi a esibirsi saranno gli Oodal, gruppo formatosi nel 2019 che propone un sound frutto della fusione dei diversi stili e percorsi musicali dei quattro componenti: Gaia (voce), Edo (ritmiche elettroniche e synth), Fabio (basso acustico e basso synth) e Antonio (chitarre) in un’atmosfera post-dream-pop ricca di contrasti, tra sonorità elettroniche, indie e alt rock. Seguiranno Le Lame, gruppo pop-rock che nasce a Firenze. L'uscita del nuovo disco è prevista per fine 2023, già anticipata dai singoli "Supereroe" (Dicembre 2022), "Semafori Rossi" (Gennaio 2023) e "Ti ho salutato (ma non eri tu)" (Aprile 2023). Cinque amici molto attivi nella scena musicale locale, che decidono di raccogliere, e mettere insieme, tutte le esperienze precedenti sotto un unico nome: sono i Loren, band che guarda alla tradizione della musica leggera italiana per i testi e ai maggiori gruppi della scena pop-indie internazionale per le sonorità. Ad alternarsi sul second stage ci saranno dei mini live acustici (durante i cambi palco) di Teresa Rossi, già voce e chitarra nei Rooms by the Sea e La Canaglia, progetto cantautoriale con venature pop/rock nato nel 2013 dall'incontro di Michelangelo Goriupp con sé stesso. L’afterparty, all’interno della Limonaia, sarà “Back in Time 70-80-90-00”.

Domenica 3, con la serata a tema “sangue giovane”, il festival si chiuderà con i concerti di gruppi di giovanissimi, tutti under 25, in cui si alterneranno: Blackzi, Hso, Social Tedio + Vanz, Aspettativa e Pianeta Papavero. Claudio Castagnozzi in arte Blackzi, rapper e cantautore pratese, classe ‘98, che dopo un inizio legato a sonorità legate al mondo del rap si è spostato verso quelle pop-punk ed elettroniche. La sua scrittura è caratterizzata da spunti autobiografici che raccontano la sua adolescenza. Hso è una band fiorentina pop/punk formata da Giulio Romeni alla voce, Samuele Vinattieri alla chitarra, Samuele Carti al basso e Giovanni Braconi alla batteria. Attiva dal 2020, ha mosso i primi passi nella scena musicale fiorentina suonando nei club e nelle piazze della città. Il loro stile è influenzato dal sound punk/rock dei primi anni 2000, unito alla freschezza ed al linguaggio della Generazione Z a cui appartengono. Social Tedio + Vanz sono Mattia e Oliviero, entrambi classe 2000, si conoscono tra i banchi di scuola uniti dalla passione per la musica. Il loro è un percorso di sperimentazione continua, anarchica e inarrestabile dove la forza impetuosa del punk rock incontra le sonorità trascinanti del pop contemporaneo, un cocktail di energia pura dove si assaporano le liriche di Fabri Fibra e degli Articolo 31 rinforzate con le sonorità dei Blink182 e dei Sum 41. Molto intensa anche la loro attività concertistica che li ha portati ad aprire i concerti di artisti come Naska, La Sad, Ketama126 e Panetti. Aspettativa, è un gruppo che intreccia indie e pop punk, raccontando, in modo fresco e diretto, le emozioni e le esperienze provate e vissute dalla generazione Z. Pianeta Papavero, collettivo musicale urban nato a Firenze nel 2019 formato da cinque artisti (Monocromo, Cava, Underwtr, Maskidol e Indigo) che spaziano tra più generi proponendo, un’uscita dopo l’altra, esperimenti nei suoni, nella scrittura e nei videoclip.

Talk

Venerdì e sabato, ad anticipare i momenti musicali, alle 19.30 ci saranno dei talk organizzati in collaborazione con La Svolta, uno spazio di approfondimento dal vivo condotto da Aden Abdi, insieme a Samuele Bigazzi. Venerdì 1 è in programma “Electro world” con Marco Bergantino e Mennie. Manager musicale, specialista in marketing e comunicazione, ma soprattutto grande esperto del mondo della musica elettronica il primo e uno dei produttori italiani più influenti per DjMag, resident dj del Tenax e del Buongiorno Classic, il secondo, che ci sveleranno i segreti della musica elettronica.

Sabato 2 settembre è in programma Cittadini del mondo, solidarietà senza confini con Silvia De Lucia, in arte "La Nuova Thule", ci farà viaggiare per il mondo con i racconti delle sue missioni umanitarie, partendo da quella in Ciad, raccontata nel suo primo libro "Vai col vento", fino alle ultime esperienze nelle terre estreme del mondo e Sonny Olumati, attivista per il movimento italiani senza cittadinanza. Svolge l'attività di autore e inviato per alcuni programmi d'inchiesta come Nemo (Rai2) , Popolo sovrano (Rai) e Striscia la notizia. È anche l'autore del libro "Il Ragazzo Leone", edito da Solferino Libri (Corriere della Sera) che è legato ad un progetto di raccolta fondi per Amref Italia.

Market

Nella sezione di shopping sostenibile ci saranno vari espositori tra cui: abbigliamento e accessori fatti e ricamati a mano di Blacknina Handmade; le originali borse di Manufatto Fiorentino; le illustrazioni di Francesca Galzenati, in arte Frenky; i pezzi unici intrecciati a mano di I’gomitolo; capi vintage e second hand rielaborati sartorialmente da Genesi brand; i libri della Libreria Alice; bijoux e accessori moda realizzati da Forme e Accessori e molti altri.

Food & beverage

Nell’area ristoro ci saranno cucina e l’immancabile pizza con Hops pub in collaborazione con Pizza Bike.

Info e modalità di ingresso: Venerdì 1 e sabato 2 settembre dalle 17.00 alle 04.00; Domenica 3 settembre dalle 12:00 a mezzanotte. (Ingresso 5€, dalle 23.30 ingresso 8€).

Per informazioni: scrivere alla mail info@lalimonaiastrozzi.it - https://www.lalimonaiastrozzi.it/eventi/

Pagina IG: https://www.instagram.com/fioresulvulcano/ - https://www.instagram.com/lalimonaiastrozzi/

Pagina FB: https://www.facebook.com/lalimonaiastrozzi/

