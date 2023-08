Agente salva 42enne in stato confusionale sulla passerella dell'Isolotto

Si è tolto le ciabatte, si è seduto penzoloni con le gambe all'esterno sul parapetto della passerella pedonale. Un'agente di polizia si è avvicinata e, con tatto e sensibilità, lo ha tranquillizzato e ha evitato il peggio.

È quanto avvenuto nel pomeriggio di venerdì 25 agosto a Firenze, sulla Passerella dell’Isolotto che collega il Parco delle Cascine a Lungarno dei Pioppi. La poliziotta si è imbattuta in un 42enne di origini marocchine in stato confusionale. In suo supporto poi sono arrivati i carabinieri.

L'agente gli si è avvicinata invitandolo a scendere e a parlare con lei, in modo da evitare che potesse compiere gesti insani. L’uomo ha assecondato la richiesta, allontanandosi dal parapetto e dirigendosi verso il Lungarno dei Pioppi. All’arrivo dei Carabinieri il 42enne, seppur in stato confusionale dovuto all’apparente assunzione di sostanze alcoliche, si è mostrato del tutto collaborativo, intrattenendosi a parlare anche con la pattuglia della propria situazione e della lontananza dal paese d’origine, dove vive la famiglia.

Nella circostanza ha anche fornito tutti i suoi dati, nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario, che stava intervenendo per verificare lo stato di salute. D’un tratto l’uomo, tuttavia ha deciso di dileguarsi in direzione del Parco delle Cascine, i militari ne hanno perso le tracce.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).