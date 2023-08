Anna Maria Romano neo presidente del sindacato globale della Finanza

Anna Maria Romano è la neo presidente del sindacato globale della Finanza. Già segretaria generale di Fisac Cgil Toscana, nonché responsabile del Coordinamento Donne Cgil Toscana e delle politiche internazionali di Cgil Toscana, Romano è stata eletta nel corso dei lavori della VI Conferenza di Uni Global Finance in questi giorni a Philadelphia, Stati Uniti d’America – a pochi giorni dal congresso mondiale di Uni Global ‘Rising Toghether’ – alla presenza di 416 sindacaliste e sindacalisti di 101 sindacati provenienti da 64 paesi del Mondo.

“Il mio sogno è di riportare la finanza al servizio della comunità, del pianeta e delle future generazioni. Se il settore non mette prima le persone e la sostenibilità, rischia di diventare uno strumento di distruzione di massa”, ha detto Romano nel corso del suo intervento. Anna Maria Romano succede a Rita Berlofa.

La Cgil Toscana si congratula con Anna Maria Romano: “Un onore e un orgoglio per tutti noi la sua elezione, oltre che un riconoscimento rilevante per il lavoro svolto. Anna Maria è la persona giusta per guidare una organizzazione così importante in un settore che incide in modo sempre più preponderante nella vita della gente e che deve tracciare, attraverso il coinvolgimento di lavoratori e lavoratrici, un percorso di maggior giustizia sociale”.

Ad Anna Maria Romano gli auguri della Fisac Cgil nazionale attraverso le parole della segretaria generale Susy Esposito. “Un attestato importante nei confronti di una donna, di una dirigente sindacale, dalla grande esperienza, competenza e professionalità, e allo stesso tempo un segnale di riconoscimento per la Fisac Cgil, così come per il movimento sindacale italiano tutto, per i suoi valori e principi. Uni Global Finance ha davanti sfide importanti: in un contesto di prospettive di incertezza, sotto molteplici aspetti, il ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori deve e può tracciare la strada per una finanza che guardi a un futuro di eguaglianza, giustizia e sostenibilità. Siamo certi che Anna Maria saprà dare un contributo determinante e all’altezza per affrontare le sfide che abbiamo davanti”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa