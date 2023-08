Ascensori Stianti, al via i lavori per la sostituzione dei due impianti. Parcheggio gratuito per tutti

Da lunedì 28 agosto prendono il via i lavori per la sostituzione degli ascensori dell’area di sosta Stianti e per limitare il più possibile i disagi alla comunità, legati all’interruzione del servizio degli impianti, il Comune ha deciso di adottare una serie di provvedimenti a favore dei residenti e dei fruitori del multipiano. La misura, approvata con una direttiva di giunta, consiste nell’accesso libero del parcheggio multipiano per tutti. Anche gli stalli blu presenti nel capoluogo a San Casciano saranno gratuiti ma solo per i residenti del complesso residenziale Stianti ai numeri civici: 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22 di via Terracini. L’impianto è stato sospeso temporaneamente per consentire l’esecuzione degli interventi di sostituzione che si protrarranno per alcune settimane.

La giunta Ciappi ha messo a disposizione inoltre un servizio di trasporto a vantaggio dei residenti dell'area Stianti con disabilità e chi si trova in situazione di particolare difficoltà (anziani over 70, passeggini etc.) fino al ripristino della funzionalità degli ascensori. Il servizio gratuito e a chiamata è realizzato in collaborazione con la Misericordia di San Casciano ed è attivo nei giorni lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 8 alle ore 10 con prenotazione entro le ore 17 del giorno precedente (per lunedì entro le ore 17 del sabato precedente).

Qualora si richieda il servizio in altri giorni e fasce orarie è necessario che la prenotazione avvenga con un anticipo di almeno 72 ore. Per effettuare la chiamata occorre contattare: tel. 055 820223, sede@misericordiasancasciano.it.

Ad ogni famiglia residente in via Terracini (ai numeri civici sopra indicati) sarà consegnato un tagliando per la sosta gratuita in tutto il capoluogo, nelle aree di sosta a pagamento all’esterno e all’interno delle mura (piazza Cavour e via del Cassero). I permessi potranno essere ritirati direttamente presso gli uffici della Polizia locale nella sede di San Casciano (via Cassia per Siena, 3) nei giorni lunedì ore 8.30-12.30 e giovedì ore 16 -18.30. Info: tel. 055 9360111.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO