Bando per coristi per il Requiem di Mozart a Empoli

Come da tradizione, anche quest’anno ogni domenica del mese di novembre si terrà la rassegna dei Concerti di Sant’Andrea presso la Collegiata di Sant’Andrea a Empoli, giunta alla sua quarantanovesima edizione. Un’occasione che, oltre a richiamare molti conoscitori ed appassionati di musica classica, è proprio entrata nel cuore dei cittadini empolesi che ogni anno partecipano sempre più numerosi.

Il programma completo della rassegna che verrà presentato nelle prossime settimane, prevede per domenica 26 novembre 2023, l’esecuzione del Requiem in re minore K626 di Wolfgang Amadeus Mozart. Per la realizzazione del capolavoro mozartiano il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni indice un bando rivolto a soprani, contralti, tenori, baritoni e bassi di età compresa tra 14 e 55 anni, senza limiti di nazionalità per la costituzione di un laboratorio corale.

Le domande di ammissione dovranno essere compilate e trasmesse tramite e-mail all’indirizzo csmfb@centrobusoni.org entro e non oltre le 18 del 12 settembre 2023 con audizione il giorno successivo, il 13 settembre, per la selezione delle voci idonee. Tutte le informazioni, il bando e la domanda di ammissione sono consultabili e scaricabili sul sito www.centrobusoni.org .

Per informazioni, contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria, 16, 0571 711122 – 373 7899915, www.centrobusoni.org, csmfb@centrobusoni.org.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa