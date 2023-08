Caldo da bollino rosso fino a fine settimana a Firenze. Da domenica temporali

Prorogato fino a domenica 27 agosto il codice rosso per il caldo a Firenze. Secondo il nuovo bollettino del ministero della salute, l'ondata di calore proseguirà quindi per altri due giorni.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

Una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive di questi fenomeni. Si tratta di 10 semplici regole (pubblicate sul sito del Ministero della Salute) in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili.

Negli scorsi giorni sono state rilevate temperature record, come i quasi 42 gradi dalla stazione meteorologica di Monteboro a Empoli.

Quando calerà il caldo?

Tra sabato 26 e domenica 27 si attendono i primi temporali, che partiranno da Alpi e Prealpi per scendere sul resto dell'Italia con una violenta ondata di maltempo e temperature che scenderanno fino alla soglia dei 20°.

Nel dettaglio:

Venerdì 25

Al nord: sole e caldo intenso, qualche temporale sui confini alpini. Al centro: sole e caldo intenso. Al sud: soleggiato.

Sabato 26

Al nord: temporali forti su Alpi e Prealpi del Nordovest, anche sulle rispettive pianure, attenzione alla grandine. Al centro: sole e un po' meno caldo. Al sud: sole con caldo in aumento.

Domenica 27

Al nord: temporali più frequenti e via via più diffusi e fortissimi da ovest verso est. Al centro: più nubi in Toscana, sole altrove. Al sud: soleggiato, più caldo in Puglia. Tendenza: forte maltempo lunedì e martedì per il ciclone proveniente dal nord Europa che si abbatte sull'Italia.