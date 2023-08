Controlli antidroga con l’unità cinofila della municipale a Prato

La Polizia Municipale ha intensificato i controlli antidroga sul territorio. Ieri pomeriggio l'unità cinofila ha effettuato un intervento in piazza della Resistenza: grazie al fiuto del cane Yeti un uomo di 26 anni è stato trovato in possesso di hashish. L’intervento ha portato anche all’identificazione di varie persone.

Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Pistoia per detenzione di sostanze stupefacenti.

Piazza della Resistenza è molto frequentata dai cittadini, in particolare nel periodo estivo, alla ricerca di un po’ di refrigerio dal caldo in particolare nel tardo pomeriggio e nelle ore serali. L’intervento è stato effettuato anche a seguito di nuove segnalazioni da parte dei residenti e di chi frequenta il giardino per la presenza di bivacchi abusivi.

L’unità cinofila con il pastore tedesco Yeti, l’agente a quattro zampe, è nata due anni fa grazie all’adesione del Comune a uno dei progetti finanziati dal ministero dell'Interno, in concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto riguarda le iniziative di prevenzione e contrasto alla vendita e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa