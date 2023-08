Detenuto trovato senza vita in carcere a Livorno

Un detenuto di cinquantacinque anni è stato trovato senza vita in cella a Livorno nella mattinata di venerdì 25 agosto. A fare la tragica scoperta sono stati i compagni. Sono giunti i soccorritori alle Sughere ma non c'è stato niente da fare. Per stabilire le cause della morte è stata disposta l'autopsia. C'è grande sgomento per il decesso del 55enne, anche perché fra un mese avrebbe dovuto sposarsi.

Così il garante dei detenuti Marco Solimano: "È indispensabile conoscere le ragioni che hanno stroncato la vita di quest'uomo per onore di verità e giustizia. Un senso di pesantezza e tristezza per una morte intervenuta in una sezione detentiva, nello squallore e nella solitudine di una cella".