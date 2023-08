Due aggressioni a scopo di rapina nel centro di Firenze, forse la stessa banda

Due aggressioni a scopo di rapina sono avvenute nel centro di Firenze la scorsa notte. Le vittime, un uomo di 42 anni e un altro di 32 anni, sono state colpite con pugni e spintoni da parte di due sconosciuti. Entrambe le rapine sono state verosimilmente compiute dalla stessa banda, costituita da due giovani probabilmente stranieri, secondo le testimonianze raccolte dalla polizia.

La prima aggressione è avvenuta intorno alle 3.30 in zona Santa Croce, dove il 42enne è stato attaccato mentre camminava lungo via Verdi. I due aggressori gli hanno strappato il cellulare dopo averlo colpito. Il ferito è stato portato all'ospedale Santa Maria Nuova, ma le sue condizioni non sono gravi. La seconda rapina è avvenuta circa mezz'ora dopo, in via dei Pilastri, vicino alla prima location. Un giovane pistoiese di 32 anni è stato avvicinato da due stranieri, uno dei quali con il volto coperto da una maglietta, che lo hanno colpito per ottenere 50 euro. Anche questa vittima è stata portata all'ospedale Santa Maria Nuova, ma le sue condizioni non sono gravi. La polizia sta indagando su entrambi gli incidenti.