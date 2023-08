Eccidio del Padule, Lega presente alle commemorazioni a Massarella

La Lega presente anche quest'anno 2023 a Massarella di Fucecchio per ricordare le 174 Vittime dell' Eccidio del Padule di Fucecchio.

Anche quest'anno Marco Cordone (Consigliere Nazionale Anci e Consigliere Comunale della Lega a Fucecchio ), a partecipato alla Commemorazione delle 174 vittime dell'Eccidio del Padule di Fucecchio, svoltasi lo scorso 23 agosto a Massarella di Fucecchio, per non dimenticare una delle stragi più efferati commesse dai nazisti nella nostra Toscana che purtroppo conta circa 4.500 vittime di stragi.

Insieme a Cordone erano presenti la Consigliera Regionale del Carroccio Luciana Bartolini ed il Delegato del Comune di Chiesina Uzzanese, Consigliere Comunale Baldaccini.

A conclusione delle celebrazioni, il Consigliere Marco Cordone ha detto: "Non dobbiamo dimenticare stragi come quella del Padule di Fucecchio Commessa il 23 agosto 1944, perché la memoria è importante per costruire il presente e futuro della nostra Società".

Fonte: Lega Empolese Valdelsa