Incendio di un annesso non molto distante dall'hotel Four Season di viale Matteotti a Firenze. I vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti con due squadre e tre mezzi alle 11.30 circa dopo che il fuoco si era propagato alle siepi e ad alcuni alberi. La grossa colonna di fumo era visibile anche dall'esterno. Nessuno è rimasto ferito. Non ci sono state evacuazioni, come invece precedentemente affermato.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO