Annerisce con la bomboletta le targhe di tre auto, denunciato 52enne

Un 52enne è stato denunciato perché tra fine luglio e Ferragosto aveva annerito con della vernice spray le targhe posteriori di tre auto parcheggiate a Pontassieve vicino casa sua. I carabinieri della locale stazione lo hanno denunciato per danneggiamento e imbrattamento di cose altrui l'uomo, risultato incensurato. Dopo la denuncia dei proprietari, la responsabilità sarebbe stata accertata anche grazie alle testimonianze di alcuni residenti di zona. In un caso era stato anche rotto il tergilunotto e la carrozzeria era stata graffiata. Non sono chiari i motivi di questo danneggiamento.