L’estate empolese continua a suon di ‘Beat festival’, film sotto le stelle, sagre e mostre

Ultimi scorci di un’estate empolese vissuta e molto partecipata. Tanti gli eventi ancora in corso per tutti i gusti e per tutte le età: dal parco di Serravalle ai giardini delle frazioni.



CINEMA SOTTO LE STELLE - Il cartellone estivo prosegue con l’ultimo appuntamento della rassegna “Cinema sotto le stelle”, a cura di Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore APS, in programma lunedì 28 agosto a Cascine (via De Sanctis) con il film d’animazione “Il re leone”, inizio alle 21.15 e sempre a ingresso gratuito.



BEAT FESTIVAL - Terza serata per il Beat Festival, cominciato col ‘botto’, domani, sabato 26 agosto: sul palco The Struts. Immerso nella bellezza incontaminata del parco di Serravalle, serate di musica arricchite da street food, stand dedicati alla birra artigianale, Dj set e gli imperdibili concerti. Il programma proseguirà il 27 agosto coi Santi Francesi e Matteucci e Cassandra, mentre il 31 agosto spazio agli Omini. Il primo settembre la grande festa dell’estate della Toscana porterà Teenage Dream Party e il 2 settembre grande chiusura a suon di Franz Ferdinand. Per informazioni su programma e biglietti: www.beatfestival.net.



SAGRE e FESTE - Sagre e feste paesane per tutti i gusti anche a settembre. Il viaggio dell’estate empolese continua con la Sagra del bombolone, al circolo Arci di Casenuove fino al 3 settembre. Stand gastronomici dedicati al celebre bombolone, tanta musica e spettacoli. Per informazioni, 0571 929395, giorno di chiusura il lunedì. A Marcignana a far da protagonista, dall’8 al 24 settembre, sarà la Sagra dell’anatra muta: ogni venerdì, sabato e domenica cena con specialità locali a base di anatra, al circolo arci. Per informazioni, 0571 581071 e fino al 30 settembre, serate danzanti all’aria aperta a passo di ballo liscio, il venerdì, sabato e domenica. Il 9 settembre a Cascine, dalle 20, tutti a tavola all’aperto lungo via De Sanctis per la cena del quartiere. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 333 2585528.



MOSTRE CULTURALI - C’è attesa anche per l’avvio delle mostre itineranti: al Circolo Arti Figurative, palazzo Ghibellino, il 2 settembre sarà inaugurata, alle 17.30, la mostra dell’associazione A.L.I. intitolata ‘Personaggi e anniversari’ sui centenari di Copernico, Picasso, Zeffirelli, Calvino, aperta al pubblico fino al 10 settembre. Giorno di chiusura, il lunedì. Per informazioni consultare il sito www.circoloartifigurative.it. A ‘Pontorme in festa’ spazio alla mostra collettiva di pittura “Il grano”, visitabile dal 9 settembre, alle 11, allestita nella sala della Compagnia in piazza San Michele Arcangelo, aperta fino al 10 settembre 2023. Sempre a settembre, dal 16 al 30, palazzo Ghibellino ospiterà e festeggerà l’Arte/Artigianato per i 70 anni di Beppe Calvetti: un artigiano artista, falegname, ebanista, costruttore si strumenti musicali, pittore. Un eclettico empolese che ha vissuto la storia dell’artigianato empolese e che vuole festeggiarla in un catalogo di opere e ricordi. Giorno di chiusura il lunedì. Tutte le informazioni sul sito www.circoloartifigurative.it.



Tutti i dettagli sul programma degli eventi estivi ancora in corso, fino alla metà di settembre, sono disponibili sulla guida completa a questo link: http://bitly.ws/IEi8

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa