L'ex procuratore di Firenze Deidda ospite a Monterappoli per Libri in Circolo

Il circolo Arci Casa del Popolo di Monterappoli (Empoli) si sta impegnando per un rilancio della struttura sia in termini di gestione che con nuovi programmi di iniziative con cadenza mensile. (‘Libri in Circolo’). Martedì 29 agosto, alle ore 18.00, è la volta della presentazione del libro di Beniamino Deidda (già Procuratore generale Corte d’Appello Firenze) ‘Per non essere sudditi’, dieci lezioni semplici sui principi della Costituzione, Le Piagge ediz. 2023.

Lo stato delle cose ci mostra che fondamentali principi della Costituzione appaiono in ritirata per via di un’altra ‘costituzione materiale’ che in questa fase appare egemone. Un impegno di resistenza e controproposta può essere degnamente intrapreso anche a livello locale.

Il libro di Deidda – di dimensioni ridotte ma rigoroso nei contenuti – è un ottimo contributo alla diffusione popolare ed alla riaffermazione dei principi della Costituzione.

Con l’autore saranno presenti alla discussione don Alessandto Santoro della Comunità delle Piagge e Sandra Sani del Comitato Difesa Costituzione. Coordina Mauro Valiani.

È previsto un buffet finale per il sostegno alle iniziative della Casa del Popolo. Per informazioni: Luigi 370/3237710