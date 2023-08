Malore mentre è al lavoro, muore giovane di Viareggio

Viareggio piange la scomparsa di Luca Gualtieri, morto a soli ventinove anni. Se ne è andato per un malore mentre era al lavoro, in una ditta di autoricambi in via di Montramito.

Si è sentito male alle 17 di mercoledì 23 agosto. Subito è stato portato al pronto soccorso del Versilia ma la situazione è peggiorata ed è scomparso per un aneurisma cerebrale.

Appassionato di calcio e terzino dello Stiava, tifosissimo della Juventus, Gualtieri viene ricordato da molte persone sui social network. Sono ore di lutto per Viareggio.