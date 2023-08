Muore schiacciata da un albero specializzanda in medicina a Firenze

È morta mentre faceva il bagno in mare una ventottenne specializzanda di medicina all'Università di Firenze. Si chiamava Marina Masia, era di Nuoro ed è deceduta in Sardegna, a Baunei. Era in acqua nella cala delle Piscine di Venere quando è stata schiacciata da un albero. Era in un'area interdetta alla navigazione e all'approdo, sul posto la guardia costiera e i soccorsi, la procura ha avviato un'inchiesta.

Si sa che Masia si trovava su un gommone preso a nolo a Cala Gonone. Con lei altre persone tra cui la mamma e il fratello. Un albero si sarebbe staccato da un costone della cala e la avrebbe travolta. Sembra che Masia sia stata colpita mentre si trovava in acqua. Le indagini sono in corso.