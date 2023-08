“Pisa accoglie il talento”: in arrivo da tutta Italia i candidati per il concorso di ammissione alla Sant'Anna

In arrivo da tutta Italia le candidate e i candidati per affrontare il concorso di ammissione della Scuola Superiore Sant’Anna. Partenza con le prove scritte di Medicina lunedì 28 agosto, alle ore 14.00, e martedì 29 agosto, ore 9.00, entrambe al polo didattico “Porta Nuova”, per proseguire con Ingegneria nel pomeriggio di martedì 29 agosto e nella mattina di mercoledì 30, con Scienze Sociali tra giovedì 31 agosto e venerdì primo settembre. Concludono la fase degli scritti le prove di Agraria e Biotecnologie vegetali nei giorni di martedì 5 settembre e mercoledì 6 settembre. Seguono le prove orali, che vogliono analizzare la conoscenza nelle materie dell’ambito concorsuale e valutare le inclinazioni rispetto alla proposta formativa della Scuola Superiore Sant’Anna, l’attitudine all’area prescelta e alla vita collegiale.

Oltre al numero di domande pervenute, il 20% in più rispetto al 2022, aumentano anche i posti di allieva o di allievo: 29 per la Classe accademica di Scienze Sociali e 29 per quella di Scienze Sperimentali e Applicate, per un totale di 58. A questi si aggiungono almeno 8 posti finanziati da fondazioni e aziende private che condividono con la Scuola Superiore Sant’Anna i valori del merito e del talento, promuovendone la messa in azione per la creazione di innovazione e sviluppo. L’aumento dei posti è stato reso possibile anche grazie all’impegno profuso dalla Scuola Superiore Sant’Anna nell’acquisizione di nuovi spazi dedicati all’alloggio, all’apprendimento e alla ricerca del proprio corpo studentesco.

Per dare il benvenuto alle future studentesse e ai futuri studenti, insieme al concorso torna anche “Pisa accoglie il talento”, l’iniziativa della Scuola Superiore Sant’Anna che permette di fare dell’incontro con la città di Pisa un’esperienza memorabile per tutte le candidate e tutti i candidati. Infatti, a chi partecipa alle prove di ammissione la Scuola Superiore Sant’Anna offre il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio: un’azione che vuole abbattere ogni possibile ostacolo alla valorizzazione del merito e del talento individuale. A questo si aggiunge un insieme di iniziative per rendere la permanenza a Pisa, città universitaria per eccellenza, un’esperienza unica sia per i giovani talenti che per chi li accompagna, con agevolazioni per il soggiorno in strutture convenzionate oppure presso i collegi della Scuola Superiore Sant’Anna e altre opportunità per conoscere meglio le ricchezze artistiche, culturali e ambientali di Pisa attraverso collaborazioni con musei e fondazioni.

LA VISITA AI MUSEI CITTADINI E LA SCOPERTA DELLE MURA MEDIEVALI

La Scuola Superiore Sant’Anna ha attivato collaborazioni con l’Opera della Primaziale Pisana, per visitare il complesso architettonico e museale del Duomo; con Palazzo Blu, centro di esposizioni temporanee e attività culturali gestito dalla Fondazione Pisa, per visitare le mostre in corso; con il Comune di Pisa e la per camminare sulle che cingono il centro della città.

Attraverso i voucher che saranno consegnati prima delle prove di concorso, i candidati, le candidate e i loro accompagnatori potranno così usufruire di agevolazioni per visitare i luoghi della bellezza pisana. “Pisa accoglie il talento”, giunto alla quinta edizione, vuole valorizzare la capacità di una città come Pisa dove all’alta qualità della vita si unisce un elevato livello nell’offerta formativa grazie alla presenza di tre istituzioni universitarie fra loro strettamente collegate come l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore. Le iniziative sono state pensate per far sentire ogni candidata e ogni candidato in arrivo a Pisa come un ospite ‘atteso e benvenuto’, e per contribuire ad ampliare il numero di studentesse e di studenti di talento che scelgono Pisa e il sistema universitario pisano per costruire il proprio futuro. Le opportunità e le agevolazioni previste nel programma ‘Pisa accoglie il talento’ proseguono per l’intera durata del concorso di ammissione alla Scuola Superiore Sant’Anna, da lunedì 28 agosto fino alla metà di settembre.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa