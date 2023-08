Scende armato di pistola contro i vicini ma l'arma si inceppa: arrestato 70enne a Prato

Un 70enne ha rischiato di uccidere la vicina di casa dopo essere uscito in via del Sabotino a Prato tentando di sparare con l'arma. Il caso ha voluto che l'arma si inceppasse e in quell momento il marito della donna si è buttato contro l'anziano, immobilizzandolo.

A quanto pare questa mattina gli aggrediti stavano sistemando un vialetto per l'ingresso laterale della casa così da poter facilitare il passaggio di una carrozzina su cui è costretta una familiare. Il 70enne, che vive due piani sopra al loro, è sceso armato e ha tentato di sparare.

All'arrivo dei carabinieri è stato eseguito l'arresto per tentato omicidio e detenzione illegale dell'arma ma l'anziano non ha mai lasciato la pistola. Da un anno la coppia di vicini cinquantenni si era venuta a stabilire a fianco del 70enne e i litigi c'erano stati già in precedenza.