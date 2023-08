Siena Comics for Kids, tra gli ospiti Emiliano Pagani

Torna l’appuntamento con “Siena Comics for Kids”. La terza edizione del festival del fumetto dedicato ai giovani sarà ospitata dal 22 al 24 settembre all’interno della Fortezza Medicea a Siena. Organizzata dalla Scuola di Fumetto e Scrittura di Siena in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Siena, la kermesse sarà l’occasione per i più giovani per incontrare gli autori dei fumetti preferiti, farsi firmare copie e soprattutto partecipare ad eventi che ruotano attorno al magico mondo del fumetto. Il manifesto dell’edizione 2023 è stato realizzato da Francesca Carità, la giovane fumettista senese affermatasi come una delle voci più significative dell’ultima generazione di artisti del fumetto italiano.

Tre giorni di festival che vedranno la partecipazione di autori e ospiti di spicco del mondo del fumetto e dell'intrattenimento per giovani e adolescenti, con eventi e incontri pensati per coinvolgere non solo i più giovani, ma anche gli appassionati di fumetti di tutte le età. Un appuntamento che offre ai lettori e agli appassionati l’opportunità di scoprire non solo mondi fantastici, ma anche nuovi autori, conoscere le ultime novità del settore e incontrare i personaggi preferiti, oltre che ampliare la propria collezione di fumetti con la possibilità di farsi dedicare e firmare le copie acquistate. Il festival offrirà stand e attività, cosplay e mostre: fra le attività ci saranno anche due laboratori giornalieri, curati dalla Scuola di fumetto e scrittura di Siena, che offriranno ai partecipanti un mini corso intensivo gratuito di fumetto con alcuni dei fumettisti che sono ospiti della manifestazione come docenti.

“Coltivare le proprie passioni e sviluppare ogni possibile forma di arte, questo l’obiettivo che ci poniamo come amministrazione di fronte ad eventi come Siena Comics, fatti principalmente per la crescita dei nostri giovani – spiega il sindaco di Siena Nicoletta Fabio – Credo che sia nostro preciso compito cercare di creare opportunità di scambio e di confronto tra le nuove generazioni. Il Comune non deve essere visto distante da certe tematiche, i giovani devono riconoscere nell’amministrazione un interlocutore positivo delle loro attività, capace di creare spazi e momenti dove siano loro i veri protagonisti”.

“Siena Comics for Kids 2023 promette di essere una tre giorni indimenticabile per i giovani e le loro famiglie – dichiara l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Siena Micaela Papi – La manifestazione è un'opportunità unica per scoprire e vivere la magia del fumetto e dell'animazione permettendo ai giovani di avvicinarsi ad una delle tante facce della cultura e ad un modo divertente e sano di fare intrattenimento. Il mini corso di fumetto, inoltre, rappresenta un’occasione per divertirsi, ma allo stesso tempo scoprire e far emergere attitudini sconosciute nei più giovani che possono trasformarsi, magari, in una futura opportunità professionale”.

Il programma del “Siena Comics for Kids” prevede, accanto alle attività legate alla fumettistica anche eventi musicali a tema, mentre la giornata di domenica 24 settembre sarà dedicata al “Raduno dei Cosplayer”, con spettacoli all’interno della suggestiva cornice della Fortezza Medicea. Non mancheranno, inoltre, eventi games nel Bastione S. Filippo curati dalla fumetteria “Nuvole di China”.

“Siena Comics for Kids 2023” è stata realizzata in sinergia con il Siena Summer Festival, la serie di eventi in Fortezza Medicea: permetterà di arricchire l'offerta culturale della città con una vetrina unica per il mondo del fumetto e dell'animazione per i giovani. Non mancheranno le mostre a fare da corollario alla manifestazione: una carrellata di opere degli autori partecipanti sarà ospitata, per tutto il mese di settembre, nelle teche della galleria del parcheggio “Il Campo”, a cui si affiancheranno la personale di Francesca Carità nell'area verde di Camollia 85 e la retrospettiva dedicata ad Alessandro Bocci, grande fumettista della Bonelli Editore, che sarà allestita nel Bastione San Filippo.

Il “Siena Comics for Kids” è realizzato in collaborazione con Chianti Banca, Libreria Mondadori di Siena e con la fumetteria senese “Nuvole di China”. Info: www.sienacomicsforkids.it

Gli ospiti speciali del “Siena Comics for Kids 2023”.

Francesca Carità, fumettista e illustratrice senese, autrice del manifesto dell’edizione 2023. Francesca è nota per opere come "Le due metà della luna" e "Gherd. La ragazza della nebbia". Le sue opere sono pubblicate in Italia Francia e Stati Uniti.

Emiliano Pagani, autore di successo, noto per il suo lavoro con il "Vernacoliere" e la serie umoristica "Nirvana", al festival presenterà “Roba da Mostri” - Edizioni Tunuè.

Lorenzo Ghetti, autore di punta della nuova generazione di fumettisti italiani e creatore di alcuni tra i più originali e innovativi fumetti degli ultimi anni.

Rita Petruccioli, illustratrice e fumettista, spazia con grande efficacia tra magazine, textile design, advertising, libri per bambini e fumetti. Insieme a Lorenzo Ghetti hanno presentato “Isa”, l'innovativo fumetto su Isabella d'Este (Museo di Palazzo Ducale di Mantova/Rulez) che si è aggiudicato il “Premio Boscarato” al miglior webcomic del 2022 al Treviso Comic Book Festival e il Premio "Giovani letture" al COMICON Napoli 2023.

Renato Novara, doppiatore italiano noto per aver prestato la sua voce a personaggi famosi come Monkey D. Luffy in "One Piece" e Kenji Himura in "Kenshin Samurai Vagabondo".

Federico Bertolucci, famoso disegnatore noto per il suo lavoro con Disney Italia e la serie "Love" vincitrice di prestigiosi premi internazionali e plurinominato come artista Best Painter/Multimedia Artist agli “Eisner Award” del San Diego Comicon.

Filippo Cenni, fumettista e autore, celebre per le sue biografie di personaggi storici italiani come Ghino di Tacco e Gattamelata da Narni. Ha realizzato albi per il mercato francese nelle collane Glénat nella raccolta "Ils ont fait l'Histoire"e con Delcourt nel progetto “Assièges” di prossima uscita.

Claudia Petrazzi, illustratrice e fumettista toscana che per l'editore Il Castoro ha illustrato i volumi della serie “Nazar Malik”, nati dalla penna di Olivia Corio e tradotti in cinque lingue, e il fumetto di Andrea Fontana “Clara e le Ombre”, che ha vinto il Prix Des Lecteurs Du Var in Francia e il Living Book Award in Catalogna.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa